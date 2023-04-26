Гущин Тимофей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1850
Дата смерти10.01.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1850
Бракосочетание
28.10.1868
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1870
Мать ребёнка: Гущина (Малькова) Елена Авдеевна
Рождение ребёнка
29.07.1873
Дочь: Потапова (Гущина) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Гущина (Малькова) Елена Авдеевна
Рождение ребёнка
03.11.1875
Мать ребёнка: Гущина (Малькова) Елена Авдеевна
Смерть
10.01.1876