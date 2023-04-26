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Гущин Тимофей Алексеевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.01.1850

Дата смерти

10.01.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1850

Отец: Гущин Алексей Семёнович

Мать: Гущина (Марфина) Мавра Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.10.1868

Жена: Гущина (Малькова) Елена Авдеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1870

Сын: Гущин Кондрат Тимофеевич

Мать ребёнка: Гущина (Малькова) Елена Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1873

Дочь: Потапова (Гущина) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Гущина (Малькова) Елена Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1875

Сын: Гущин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Гущина (Малькова) Елена Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.01.1876
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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