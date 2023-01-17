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Гущин Алексей Семёнович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич

Мать: Гущина ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.01.1843

Жена: Гущина Мавра Алексеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1846

Сын: Гущин Леонтий Алексеевич

Мать ребёнка: Гущина Мавра Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1850

Сын: Гущин Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Гущина Мавра Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1852

Сын: Гущин Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Гущина Мавра Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1856

Дочь: Парамонов Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: Гущина Мавра Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1865

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Гущина Мавра Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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