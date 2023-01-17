Гущин Алексей Семёнович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич
Мать: Гущина ?
Бракосочетание
31.01.1843
Жена: Гущина Мавра Алексеевна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1846
Мать ребёнка: Гущина Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
13.01.1850
Мать ребёнка: Гущина Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
16.07.1852
Мать ребёнка: Гущина Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
10.07.1856
Дочь: Парамонов Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: Гущина Мавра Алексеевна
Рождение ребёнка
03.01.1865
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Гущина Мавра Алексеевна
Смерть
Неизвестно