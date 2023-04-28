Гущина (Малькова) Елена Авдеевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1849
Бракосочетание
28.10.1868
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1870
Отец ребёнка: Гущин Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
29.07.1873
Дочь: Потапова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Гущин Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
03.11.1875
Отец ребёнка: Гущин Тимофей Алексеевич
Смерть
Неизвестно