Гущина (Малькова) Елена Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Малькова) Елена Авдеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.05.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1849

Отец: Мальков Вакх Тихонович

Мать: Малькова Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.10.1868

Муж: Гущин Тимофей Алексеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1870

Сын: Гущин Кондрат Тимофеевич

Отец ребёнка: Гущин Тимофей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1873

Дочь: Потапова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Гущин Тимофей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1875

Сын: Гущин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Гущин Тимофей Алексеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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