Рышков Ефим Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРышков Ефим Никитин

Рышков Ефим Никитин

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Рышков Никита

Мать: Рышкова Феодосия Евдокимова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1801

Дочь: Сутягина Акилина Ефимова

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.1803

Сын: Рышков Герасим Ефимов

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1805

Дочь: Мужева (рышкова) Дария Ефимова

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ирина Ефимова

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1808

Дочь: Аникина - Зырянова Агрипина Ефимова

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.1811

Сын: Рышков Лавр Ефимов

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1813

Дочь: Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1818

Дочь: Лукоянова (шаламова) Домника Ефимова

Мать ребёнка: Рышкова Дарья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close