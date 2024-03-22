Аникина - Зырянова (Рышкова) Агрипина Ефимова
Место рождения
Дата рождения22.06.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1808
Отец: Рышков Ефим Никитин
Мать: Рышкова Дарья Иванова
Бракосочетание
12.11.1828
Рождение ребёнка
16.12.1829
Сын: Аникин - Зырянов Даниил Гаврилов
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев
Рождение ребёнка
12.01.1831
Дочь: Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев
Рождение ребёнка
31.03.1832
Сын: Аникин - Зырянов Евфимий Гавриилов
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев
Рождение ребёнка
25.04.1833
Сын: Аникин - Зырянов Феодор Гаврилов
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев
Рождение ребёнка
08.08.1834
Сын: Аникин - Зырянов Емельян Гавриилов
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев
Рождение ребёнка
27.08.1835
Дочь: Наталия Гавриилова
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев
Рождение ребёнка
10.07.1836
Дочь: Макрина Гаврилова
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев
Смерть
Неизвестно