Аникина - Зырянова (Рышкова) Агрипина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина - Зырянова (Рышкова) Агрипина Ефимова

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

22.06.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1808

Отец: Рышков Ефим Никитин

Мать: Рышкова Дарья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.11.1828

Муж: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев

Рождение ребёнка
16.12.1829

Сын: Аникин - Зырянов Даниил Гаврилов

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1831

Дочь: Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1832

Сын: Аникин - Зырянов Евфимий Гавриилов

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1833

Сын: Аникин - Зырянов Феодор Гаврилов

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1834

Сын: Аникин - Зырянов Емельян Гавриилов

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.08.1835

Дочь: Наталия Гавриилова

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.1836

Дочь: Макрина Гаврилова

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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