Рышкова (Рышкова) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Рышкова) Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1801

Дочь: Сутягина Акилина Ефимова

Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.1803

Сын: Рышков Герасим Ефимов

Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1805

Дочь: Мужева (рышкова) Дария Ефимова

Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ирина Ефимова

Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1808

Дочь: Аникина - Зырянова Агрипина Ефимова

Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.1811

Сын: Рышков Лавр Ефимов

Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.07.1813

Дочь: Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1818

Дочь: Лукоянова (шаламова) Домника Ефимова

Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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