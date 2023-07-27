Рышкова (Рышкова) Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1801
Дочь: Сутягина Акилина Ефимова
Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин
Рождение ребёнка
03.03.1803
Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин
Рождение ребёнка
10.03.1805
Дочь: Мужева (рышкова) Дария Ефимова
Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ирина Ефимова
Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин
Рождение ребёнка
22.06.1808
Дочь: Аникина - Зырянова Агрипина Ефимова
Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин
Рождение ребёнка
14.08.1811
Сын: Рышков Лавр Ефимов
Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин
Рождение ребёнка
02.07.1813
Дочь: Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин
Рождение ребёнка
08.01.1818
Дочь: Лукоянова (шаламова) Домника Ефимова
Отец ребёнка: Рышков Ефим Никитин
Смерть
Неизвестно