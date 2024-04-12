Сутягина (Рышкова) Акилина Ефимова
Место рождения
Дата рождения10.06.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1801
Отец: Рышков Ефим Никитин
Мать: Рышкова Дарья Иванова
Бракосочетание
02.02.1830
Рождение ребёнка
23.10.1830
Дочь: Параскева Мартириева
Отец ребёнка: Сутягин Мартирий (Маркелл) Алексиев
Рождение ребёнка
09.03.1833
Сын: Сутягин Софроний Маркеллов
Отец ребёнка: Сутягин Мартирий (Маркелл) Алексиев
Рождение ребёнка
02.02.1835
Отец ребёнка: Сутягин Мартирий (Маркелл) Алексиев
Рождение ребёнка
20.07.1838
Дочь: Мария Маркеллова
Отец ребёнка: Сутягин Мартирий (Маркелл) Алексиев
Рождение ребёнка
12.12.1839
Дочь: Анисья Маркеллова
Отец ребёнка: Сутягин Мартирий (Маркелл) Алексиев
Смерть
Неизвестно