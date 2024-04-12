Сутягина (Рышкова) Акилина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Рышкова) Акилина Ефимова

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

10.06.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1801

Отец: Рышков Ефим Никитин

Мать: Рышкова Дарья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.02.1830

Муж: Сутягин Мартирий (Маркелл) Алексиев

Рождение ребёнка
23.10.1830

Дочь: Параскева Мартириева

Отец ребёнка: Сутягин Мартирий (Маркелл) Алексиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.03.1833

Сын: Сутягин Софроний Маркеллов

Отец ребёнка: Сутягин Мартирий (Маркелл) Алексиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1835

Сын: Сутягин Симион Маркеллов

Отец ребёнка: Сутягин Мартирий (Маркелл) Алексиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1838

Дочь: Мария Маркеллова

Отец ребёнка: Сутягин Мартирий (Маркелл) Алексиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.12.1839

Дочь: Анисья Маркеллова

Отец ребёнка: Сутягин Мартирий (Маркелл) Алексиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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