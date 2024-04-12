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Рышков Герасим Ефимов

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

03.03.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1803

Отец: Рышков Ефим Никитин

Мать: Рышкова Дарья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.04.1822

Жена: Рышкова Агрипина Афонасьева

Рождение ребёнка
13.06.1822

Сын: Рышков Кирилл Герасимов

Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1823

Дочь: Евгения Герасимова

Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1826

Дочь: Екатерина Герасимова

Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.12.1827

Дочь: Анисия Герасимова

Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1829

Сын: Рышков Василей Герасимов

Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1831

Сын: Рышков Георгий Герасимов

Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1832

Сын: Рышков Василий Герасимов

Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1833

Сын: Рышков Михаил Герасимов

Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1834

Сын: Рышков Давид Герасимов

Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1835

Сын: Рышков Иларион Герасимов

Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.03.1839

Сын: Рышков Никифор Герасимов

Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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