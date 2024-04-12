Рышков Герасим Ефимов
Место рождения
Дата рождения03.03.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1803
Отец: Рышков Ефим Никитин
Мать: Рышкова Дарья Иванова
Бракосочетание
15.04.1822
Рождение ребёнка
13.06.1822
Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева
Рождение ребёнка
16.12.1823
Дочь: Евгения Герасимова
Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева
Рождение ребёнка
25.11.1826
Дочь: Екатерина Герасимова
Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева
Рождение ребёнка
31.12.1827
Дочь: Анисия Герасимова
Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева
Рождение ребёнка
01.08.1829
Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева
Рождение ребёнка
04.02.1831
Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева
Рождение ребёнка
07.03.1832
Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева
Рождение ребёнка
09.07.1833
Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева
Рождение ребёнка
22.06.1834
Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева
Рождение ребёнка
21.10.1835
Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева
Рождение ребёнка
11.03.1839
Мать ребёнка: Рышкова Агрипина Афонасьева
Смерть
Неизвестно