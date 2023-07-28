Рышкова (Сутягина) Агрипина Афонасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: Сутягин Афанасий Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1822
Рождение ребёнка
13.06.1822
Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов
Рождение ребёнка
16.12.1823
Дочь: Евгения Герасимова
Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов
Рождение ребёнка
25.11.1826
Дочь: Екатерина Герасимова
Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов
Рождение ребёнка
31.12.1827
Дочь: Анисия Герасимова
Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов
Рождение ребёнка
01.08.1829
Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов
Рождение ребёнка
04.02.1831
Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов
Рождение ребёнка
07.03.1832
Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов
Рождение ребёнка
09.07.1833
Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов
Рождение ребёнка
22.06.1834
Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов
Рождение ребёнка
21.10.1835
Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов
Рождение ребёнка
11.03.1839
Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов
Смерть
Неизвестно