Рышкова (Сутягина) Агрипина Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Сутягина) Агрипина Афонасьева

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Сутягин Афанасий Васильев

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.04.1822

Муж: Рышков Герасим Ефимов

Рождение ребёнка
13.06.1822

Сын: Рышков Кирилл Герасимов

Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1823

Дочь: Евгения Герасимова

Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1826

Дочь: Екатерина Герасимова

Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.12.1827

Дочь: Анисия Герасимова

Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1829

Сын: Рышков Василей Герасимов

Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1831

Сын: Рышков Георгий Герасимов

Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1832

Сын: Рышков Василий Герасимов

Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1833

Сын: Рышков Михаил Герасимов

Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1834

Сын: Рышков Давид Герасимов

Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1835

Сын: Рышков Иларион Герасимов

Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.03.1839

Сын: Рышков Никифор Герасимов

Отец ребёнка: Рышков Герасим Ефимов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно