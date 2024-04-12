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Сутягин Афанасий Васильев

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Сутягин Василий Васильев

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Клеопатра Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Рышкова Агрипина Афонасьева

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.08.1809

Дочь: Васса Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1816

Сын: Сутягин Андрей Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1818

Дочь: Елена Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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