Сутягин Афанасий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Сутягин Василий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Клеопатра Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Рышкова Агрипина Афонасьева
Рождение ребёнка
17.08.1809
Дочь: Васса Афанасьева
Рождение ребёнка
03.07.1816
Рождение ребёнка
25.05.1818
Дочь: Елена Афанасьева
Смерть
Неизвестно