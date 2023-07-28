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Рышков Лавр Ефимов

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.08.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1811

Отец: Рышков Ефим Никитин

Мать: Рышкова Дарья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
14.07.1829

Жена: Рышкова Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
25.04.1831

Дочь: Пелагия Лавровна

Мать ребёнка: Рышкова Евдокия Степанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.12.1832

Сын: Рышков Спиридон Лавров

Мать ребёнка: Рышкова Евдокия Степанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.06.1834

Сын: Рышков Леонтий Лавров

Мать ребёнка: Рышкова Евдокия Степанова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно