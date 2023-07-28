Рышков Лавр Ефимов
Место рождения
Дата рождения14.08.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1811
Отец: Рышков Ефим Никитин
Мать: Рышкова Дарья Иванова
Бракосочетание
14.07.1829
Рождение ребёнка
25.04.1831
Дочь: Пелагия Лавровна
Мать ребёнка: Рышкова Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
12.12.1832
Мать ребёнка: Рышкова Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
17.06.1834
Мать ребёнка: Рышкова Евдокия Степанова
Смерть
Неизвестно