Лукоянова (Шаламова) (Рышкова) Домника Ефимова
Место рождения
Дата рождения08.01.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1818
Отец: Рышков Ефим Никитин
Мать: Рышкова Дарья Иванова
Бракосочетание
03.07.1839
Рождение ребёнка
12.04.1840
Дочь: Ирина Федорова
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Григорьев
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.07.1844
Смерть
Неизвестно