Лукоянова (Шаламова) (Рышкова) Домника Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянова (Шаламова) (Рышкова) Домника Ефимова

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

08.01.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1818

Отец: Рышков Ефим Никитин

Мать: Рышкова Дарья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.07.1839

Муж: Шаламов Феодор Григорьев

Рождение ребёнка
12.04.1840

Дочь: Ирина Федорова

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Григорьев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.07.1844

Муж: Лукоянов Трофим Антонов

Смерть
Неизвестно
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