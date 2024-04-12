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Рышков Никита

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Рышков Василий

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Рышков Меркурий Никитин

Мать ребёнка: Рышкова Феодосия Евдокимова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Настасья Никитина

Мать ребёнка: Рышкова Феодосия Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Сутягина Татиана Никитина

Мать ребёнка: Рышкова Феодосия Евдокимова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Рышков Ефим Никитин

Мать ребёнка: Рышкова Феодосия Евдокимова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рышкова Феодосия Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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