Рышков Никита
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Рышков Василий
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Рышкова Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Настасья Никитина
Мать ребёнка: Рышкова Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Сутягина Татиана Никитина
Мать ребёнка: Рышкова Феодосия Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Рышков Ефим Никитин
Мать ребёнка: Рышкова Феодосия Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно