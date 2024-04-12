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Рышков Меркурий Никитин

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Рышков Никита

Мать: Рышкова Феодосия Евдокимова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Клепикова Настасия Меркуриева

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Рышков Стефан Меркурьев

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Рышков Родион Меркуриев

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.1802

Дочь: Анфуса Меркурьева

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Васса Меркурьев

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1805

Дочь: Михайлищева Марья Меркурьева

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.11.1807

Сын: Рышков Иосиф Меркурьев

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.04.1811

Сын: Рышков Никита Меркурьев

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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