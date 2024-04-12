Рышков Меркурий Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Рышков Никита
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Клепикова Настасия Меркуриева
Рождение ребёнка
Около 1800
Рождение ребёнка
Около 1800
Рождение ребёнка
11.04.1802
Дочь: Анфуса Меркурьева
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Васса Меркурьев
Рождение ребёнка
02.04.1805
Дочь: Михайлищева Марья Меркурьева
Рождение ребёнка
03.11.1807
Рождение ребёнка
05.04.1811
Смерть
Неизвестно