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Рышков Стефан Меркурьев

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Рышков Меркурий Никитин

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.02.1821

Жена: Рышкова Мариамия Емелианова

Рождение ребёнка
16.08.1821

Сын: Рышков Флор Стефанов

Мать ребёнка: Рышкова Мариамия Емелианова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1822

Дочь: Ольга Стефанова

Мать ребёнка: Рышкова Мариамия Емелианова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1829

Дочь: Калерия Стефанова

Мать ребёнка: Рышкова Мариамия Емелианова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1830

Сын: Рышков Никонор Стефанов

Мать ребёнка: Рышкова Мариамия Емелианова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.04.1832

Дочь: Мавра Стефанова

Мать ребёнка: Рышкова Мариамия Емелианова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1834

Сын: Рышков Алексей Стефанов

Мать ребёнка: Рышкова Мариамия Емелианова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.05.1836

Жена: Рышкова (голякова) Дария Иосифова

Рождение ребёнка
24.05.1838

Сын: Рышков Никита Стефанов

Мать ребёнка: Рышкова (голякова) Дария Иосифова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1839

Дочь: Гликерья Стефанова

Мать ребёнка: Рышкова (голякова) Дария Иосифова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.1848

Дочь: Гликерия Стефанова

Мать ребёнка: Рышкова (голякова) Дария Иосифова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рышков Даниил Стефанов

Мать ребёнка: Рышкова (голякова) Дария Иосифова

Смерть
Неизвестно
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