Рышков Стефан Меркурьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Рышков Меркурий Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1821
Рождение ребёнка
16.08.1821
Сын: Рышков Флор Стефанов
Мать ребёнка: Рышкова Мариамия Емелианова
Рождение ребёнка
15.07.1822
Дочь: Ольга Стефанова
Мать ребёнка: Рышкова Мариамия Емелианова
Рождение ребёнка
11.06.1829
Дочь: Калерия Стефанова
Мать ребёнка: Рышкова Мариамия Емелианова
Рождение ребёнка
27.07.1830
Мать ребёнка: Рышкова Мариамия Емелианова
Рождение ребёнка
30.04.1832
Дочь: Мавра Стефанова
Мать ребёнка: Рышкова Мариамия Емелианова
Рождение ребёнка
13.02.1834
Мать ребёнка: Рышкова Мариамия Емелианова
Бракосочетание
22.05.1836
Рождение ребёнка
24.05.1838
Мать ребёнка: Рышкова (голякова) Дария Иосифова
Рождение ребёнка
20.05.1839
Дочь: Гликерья Стефанова
Мать ребёнка: Рышкова (голякова) Дария Иосифова
Рождение ребёнка
13.05.1848
Дочь: Гликерия Стефанова
Мать ребёнка: Рышкова (голякова) Дария Иосифова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рышкова (голякова) Дария Иосифова
Смерть
Неизвестно