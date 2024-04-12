Рышкова (Голякова) (Голякова) Дария Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Голякова) (Голякова) Дария Иосифова

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Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

15.03.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1808

Отец: Голяков Иосиф (Осип) Филатов

Мать: Голякова Настасья Васильева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1834

Сын: Голяков Мамант

Отец ребёнка: не указан

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.05.1836

Муж: Рышков Стефан Меркурьев

Рождение ребёнка
24.05.1838

Сын: Рышков Никита Стефанов

Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1839

Дочь: Гликерья Стефанова

Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.1848

Дочь: Гликерия Стефанова

Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рышков Даниил Стефанов

Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев

Смерть
Неизвестно
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