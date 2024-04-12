Рышкова (Голякова) (Голякова) Дария Иосифова
Место рождения
Дата рождения15.03.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1808
Рождение ребёнка
03.09.1834
Сын: Голяков Мамант
Бракосочетание
22.05.1836
Рождение ребёнка
24.05.1838
Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев
Рождение ребёнка
20.05.1839
Дочь: Гликерья Стефанова
Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев
Рождение ребёнка
13.05.1848
Дочь: Гликерия Стефанова
Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев
Смерть
Неизвестно