Голяков Иосиф (Осип) Филатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Голяков Филат
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Соколова Надежда Осипова
Мать ребёнка: Голякова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Голякова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
15.04.1802
Дочь: Василиса Осипова
Мать ребёнка: Голякова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
05.08.1805
Дочь: Евдокия Осипова
Мать ребёнка: Голякова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Васса Иосифова
Мать ребёнка: Голякова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
15.03.1808
Дочь: Рышкова (голякова) Дария Иосифова
Мать ребёнка: Голякова Настасья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно