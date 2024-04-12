Голяков Иосиф (Осип) Филатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голяков Иосиф (Осип) Филатов

Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Голяков Филат

Мать: не указана

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Соколова Надежда Осипова

Мать ребёнка: Голякова Настасья Васильева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Голяков Стефан Иосифов

Мать ребёнка: Голякова Настасья Васильева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1802

Дочь: Василиса Осипова

Мать ребёнка: Голякова Настасья Васильева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1805

Дочь: Евдокия Осипова

Мать ребёнка: Голякова Настасья Васильева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Васса Иосифова

Мать ребёнка: Голякова Настасья Васильева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1808

Дочь: Рышкова (голякова) Дария Иосифова

Мать ребёнка: Голякова Настасья Васильева

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голякова Настасья Васильева

Смерть
Неизвестно
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