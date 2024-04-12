Рышкова (Рудакова) Мариамия Емелианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Рудакова) Мариамия Емелианова

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

04.05.1836

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Рудаков Емелиан

Мать: Рудакова Параскева Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.02.1821

Муж: Рышков Стефан Меркурьев

Рождение ребёнка
16.08.1821

Сын: Рышков Флор Стефанов

Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1822

Дочь: Ольга Стефанова

Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1829

Дочь: Калерия Стефанова

Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1830

Сын: Рышков Никонор Стефанов

Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.04.1832

Дочь: Мавра Стефанова

Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1834

Сын: Рышков Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
04.05.1836
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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