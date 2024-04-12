Рышкова (Рудакова) Мариамия Емелианова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти04.05.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Рудаков Емелиан
Бракосочетание
10.02.1821
Рождение ребёнка
16.08.1821
Сын: Рышков Флор Стефанов
Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев
Рождение ребёнка
15.07.1822
Дочь: Ольга Стефанова
Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев
Рождение ребёнка
11.06.1829
Дочь: Калерия Стефанова
Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев
Рождение ребёнка
27.07.1830
Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев
Рождение ребёнка
30.04.1832
Дочь: Мавра Стефанова
Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев
Рождение ребёнка
13.02.1834
Отец ребёнка: Рышков Стефан Меркурьев
Смерть
04.05.1836
Причина смерти: от горячки