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Рудаков Емелиан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

13.04.1814

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Рудаков Петр Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Рудаков Никифор Емелианов

Мать ребёнка: Рудакова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Рышкова Мариамия Емелианова

Мать ребёнка: Рудакова Параскева Иванова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Параскева Иванова

Смерть
13.04.1814
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: скоропостижно
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