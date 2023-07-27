Рудаков Емелиан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти13.04.1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Рудаков Петр Васильев
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Рудаков Никифор Емелианов
Мать ребёнка: Рудакова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Рышкова Мариамия Емелианова
Мать ребёнка: Рудакова Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1814
Причина смерти: скоропостижно