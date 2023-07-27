Рудакова (Рудакова) Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти22.04.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Рудаков Никифор Емелианов
Отец ребёнка: Рудаков Емелиан
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Рышкова Мариамия Емелианова
Отец ребёнка: Рудаков Емелиан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудаков Емелиан
Смерть
22.04.1829
Причина смерти: горячкою