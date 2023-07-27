Рудакова (Рудакова) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Рудакова) Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

22.04.1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Рудаков Никифор Емелианов

Отец ребёнка: Рудаков Емелиан

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Рышкова Мариамия Емелианова

Отец ребёнка: Рудаков Емелиан

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Емелиан

Смерть
22.04.1829
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: горячкою
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