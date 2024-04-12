Михайлищева (Рышкова) Марья Меркурьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Рышкова) Марья Меркурьева

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

02.04.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1805

Отец: Рышков Меркурий Никитин

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1829

Дочь: Агапия Егоровна

Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.1830

Дочь: Мавра Егорова

Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.04.1831

Дочь: Агапия Егорова

Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1832

Сын: Михайлищев Михаил Егоров

Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1834

Сын: Михайлищев Ефрем Егоров

Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1834

Сын: Михайлищев Феодосий Егоров

Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1836

Сын: Михайлищев Павел Егоров

Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1838

Дочь: Марина Егорова

Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой

Смерть
Неизвестно
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