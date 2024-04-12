Михайлищева (Рышкова) Марья Меркурьева
Место рождения
Дата рождения02.04.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1805
Отец: Рышков Меркурий Никитин
Рождение ребёнка
08.04.1829
Дочь: Агапия Егоровна
Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой
Рождение ребёнка
27.04.1830
Дочь: Мавра Егорова
Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой
Рождение ребёнка
12.04.1831
Дочь: Агапия Егорова
Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой
Рождение ребёнка
23.05.1832
Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой
Рождение ребёнка
27.01.1834
Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой
Рождение ребёнка
27.01.1834
Сын: Михайлищев Феодосий Егоров
Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой
Рождение ребёнка
14.01.1836
Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой
Рождение ребёнка
18.07.1838
Дочь: Марина Егорова
Отец ребёнка: Михайлищев Георгий (Егор) Иванов малой
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно