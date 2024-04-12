Клепикова (Рышкова) Настасия Меркуриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Рышкова) Настасия Меркуриева

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

14.09.1831

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Рышков Меркурий Никитин

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
04.07.1812

Муж: Клепиков Павел Козмин

Рождение ребёнка
20.05.1816

Сын: Клепиков Константин Павлов

Отец ребёнка: Клепиков Павел Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.12.1817

Дочь: Лукия Павлова

Отец ребёнка: Клепиков Павел Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1819

Дочь: Ксения Павлова

Отец ребёнка: Клепиков Павел Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1826

Сын: Клепиков Ксенофонт Павлов

Отец ребёнка: Клепиков Павел Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.06.1827

Сын: Клепиков Иларион Павлов

Отец ребёнка: Клепиков Павел Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.01.1829

Дочь: Домника Павлова

Отец ребёнка: Клепиков Павел Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1830

Дочь: Елена Павлова

Отец ребёнка: Клепиков Павел Козмин

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
14.09.1831
Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Причина смерти: от истерики
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