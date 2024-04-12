Клепикова (Рышкова) Настасия Меркуриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти14.09.1831
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Рышков Меркурий Никитин
Бракосочетание
04.07.1812
Рождение ребёнка
20.05.1816
Сын: Клепиков Константин Павлов
Отец ребёнка: Клепиков Павел Козмин
Рождение ребёнка
06.12.1817
Дочь: Лукия Павлова
Отец ребёнка: Клепиков Павел Козмин
Рождение ребёнка
18.01.1819
Дочь: Ксения Павлова
Отец ребёнка: Клепиков Павел Козмин
Рождение ребёнка
24.01.1826
Сын: Клепиков Ксенофонт Павлов
Отец ребёнка: Клепиков Павел Козмин
Рождение ребёнка
27.06.1827
Отец ребёнка: Клепиков Павел Козмин
Рождение ребёнка
04.01.1829
Дочь: Домника Павлова
Отец ребёнка: Клепиков Павел Козмин
Рождение ребёнка
23.05.1830
Дочь: Елена Павлова
Отец ребёнка: Клепиков Павел Козмин
Смерть
14.09.1831
Причина смерти: от истерики