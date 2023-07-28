Клепиков Павел Козмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Клепиков Козма
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1812
Рождение ребёнка
20.05.1816
Сын: Клепиков Константин Павлов
Мать ребёнка: Клепикова Настасия Меркуриева
Рождение ребёнка
06.12.1817
Дочь: Лукия Павлова
Мать ребёнка: Клепикова Настасия Меркуриева
Рождение ребёнка
18.01.1819
Дочь: Ксения Павлова
Мать ребёнка: Клепикова Настасия Меркуриева
Рождение ребёнка
24.01.1826
Сын: Клепиков Ксенофонт Павлов
Мать ребёнка: Клепикова Настасия Меркуриева
Рождение ребёнка
27.06.1827
Мать ребёнка: Клепикова Настасия Меркуриева
Рождение ребёнка
04.01.1829
Дочь: Домника Павлова
Мать ребёнка: Клепикова Настасия Меркуриева
Рождение ребёнка
23.05.1830
Дочь: Елена Павлова
Мать ребёнка: Клепикова Настасия Меркуриева
Бракосочетание
12.01.1832
Смерть
Неизвестно