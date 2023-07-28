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Клепиков Павел Козмин

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Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Клепиков Козма

Мать: не указана

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
04.07.1812

Жена: Клепикова Настасия Меркуриева

Рождение ребёнка
20.05.1816

Сын: Клепиков Константин Павлов

Мать ребёнка: Клепикова Настасия Меркуриева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.12.1817

Дочь: Лукия Павлова

Мать ребёнка: Клепикова Настасия Меркуриева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1819

Дочь: Ксения Павлова

Мать ребёнка: Клепикова Настасия Меркуриева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1826

Сын: Клепиков Ксенофонт Павлов

Мать ребёнка: Клепикова Настасия Меркуриева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.06.1827

Сын: Клепиков Иларион Павлов

Мать ребёнка: Клепикова Настасия Меркуриева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.01.1829

Дочь: Домника Павлова

Мать ребёнка: Клепикова Настасия Меркуриева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1830

Дочь: Елена Павлова

Мать ребёнка: Клепикова Настасия Меркуриева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
12.01.1832

Жена: Клепикова Параскева Алексиева

Смерть
Неизвестно