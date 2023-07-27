Рышкова (Рышкова) Феодосия Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Рышкова) Феодосия Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

20.10.1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Рышков Меркурий Никитин

Отец ребёнка: Рышков Никита

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Настасья Никитина

Отец ребёнка: Рышков Никита

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Сутягина Татиана Никитина

Отец ребёнка: Рышков Никита

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Рышков Ефим Никитин

Отец ребёнка: Рышков Никита

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рышков Никита

Смерть
20.10.1826
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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