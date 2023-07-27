Рышкова (Рышкова) Феодосия Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти20.10.1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Рышков Никита
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Настасья Никитина
Отец ребёнка: Рышков Никита
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Сутягина Татиана Никитина
Отец ребёнка: Рышков Никита
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Рышков Ефим Никитин
Отец ребёнка: Рышков Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рышков Никита
Смерть
20.10.1826
Причина смерти: от престарелости