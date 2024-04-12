Сутягина (Рышкова) Татиана Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Рышкова) Татиана Никитина

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Рышков Никита

Мать: Рышкова Феодосия Евдокимова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Лошкарева Клеопатра Афанасьева

Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.11.1801

Муж: Сутягин Афанасий Терентьев

Рождение ребёнка
29.07.1802

Дочь: Параскева Афонасиева

Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.10.1803

Дочь: Параскева Афанасьева

Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.12.1805

Сын: Сутягин Спиридон Афанасиев

Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Сутягин Спиридон Афанасьев

Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.1808

Сын: Сутягин Федор Афанасьев

Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.12.1810

Дочь: Варвара Афанасьева

Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1813

Сын: Сутягин Прокопий Афанасьев

Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1815

Сын: Сутягин Николай Афанасьев

Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1818

Сын: Сутягин Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1822

Дочь: Агрипина Афанасьева

Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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