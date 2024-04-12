Сутягина (Рышкова) Татиана Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1780
Отец: Рышков Никита
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Лошкарева Клеопатра Афанасьева
Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев
Бракосочетание
03.11.1801
Рождение ребёнка
29.07.1802
Дочь: Параскева Афонасиева
Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев
Рождение ребёнка
27.10.1803
Дочь: Параскева Афанасьева
Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев
Рождение ребёнка
12.12.1805
Сын: Сутягин Спиридон Афанасиев
Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Сутягин Спиридон Афанасьев
Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев
Рождение ребёнка
20.04.1808
Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев
Рождение ребёнка
01.12.1810
Дочь: Варвара Афанасьева
Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев
Рождение ребёнка
08.07.1813
Сын: Сутягин Прокопий Афанасьев
Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев
Рождение ребёнка
03.12.1815
Сын: Сутягин Николай Афанасьев
Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев
Рождение ребёнка
29.06.1818
Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев
Рождение ребёнка
23.06.1822
Дочь: Агрипина Афанасьева
Отец ребёнка: Сутягин Афанасий Терентьев
Смерть
Неизвестно