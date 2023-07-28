Сутягин Иван Афанасьев
Место рождения
Дата рождения29.06.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1818
Бракосочетание
28.01.1838
Жена: Сутягина Наталья Павлова
Рождение ребёнка
27.06.1838
Сын: Сутягин Павел Иванов
Мать ребёнка: Сутягина Наталья Павлова
Рождение ребёнка
21.05.1839
Сын: Сутягин Константин Иванов
Мать ребёнка: Сутягина Наталья Павлова
Смерть
Неизвестно