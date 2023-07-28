Сутягин Иван Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСутягин Иван Афанасьев

Сутягин Иван Афанасьев

avatar

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

29.06.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1818

Отец: Сутягин Афанасий Терентьев

Мать: Сутягина Татиана Никитина

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1838

Жена: Сутягина Наталья Павлова

Рождение ребёнка
27.06.1838

Сын: Сутягин Павел Иванов

Мать ребёнка: Сутягина Наталья Павлова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1839

Сын: Сутягин Константин Иванов

Мать ребёнка: Сутягина Наталья Павлова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно