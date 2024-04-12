Лошкарева (Сутягина) Клеопатра Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти10.07.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Бракосочетание
15.02.1826
Рождение ребёнка
04.03.1828
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Лошкарев Яков Данилов
Рождение ребёнка
25.04.1830
Отец ребёнка: Лошкарев Яков Данилов
Рождение ребёнка
04.06.1831
Отец ребёнка: Лошкарев Яков Данилов
Рождение ребёнка
10.10.1833
Дочь: Иустина Яковлева
Отец ребёнка: Лошкарев Яков Данилов
Рождение ребёнка
10.03.1835
Отец ребёнка: Лошкарев Яков Данилов
Смерть
10.07.1835
Причина смерти: от раку