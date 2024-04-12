Лошкарева (Сутягина) Клеопатра Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарева (Сутягина) Клеопатра Афанасьева

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

10.07.1835

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Сутягин Афанасий Терентьев

Мать: Сутягина Татиана Никитина

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.02.1826

Муж: Лошкарев Яков Данилов

Рождение ребёнка
04.03.1828

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Лошкарев Яков Данилов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1830

Сын: Лошкарев Василий Яковлев

Отец ребёнка: Лошкарев Яков Данилов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1831

Сын: Лошкарев Кирилл Яковлев

Отец ребёнка: Лошкарев Яков Данилов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1833

Дочь: Иустина Яковлева

Отец ребёнка: Лошкарев Яков Данилов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1835

Сын: Лошкарев Евфимий Яковлев

Отец ребёнка: Лошкарев Яков Данилов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
10.07.1835
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от раку
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