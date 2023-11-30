Лошкарев Яков Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1798
Отец: Лошкарев Данил Петров
Мать: Лошкарева Анна Демидова
Бракосочетание
12.01.1820
Рождение ребёнка
12.01.1822
Дочь: Домника Яковлева
Мать ребёнка: Лошкарева Гликерия Яковлева
Рождение ребёнка
04.01.1823
Дочь: Ерпалова Мелания Яковлева
Мать ребёнка: Лошкарева Гликерия Яковлева
Бракосочетание
15.02.1826
Рождение ребёнка
04.03.1828
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Лошкарева Клеопатра Афанасьева
Рождение ребёнка
25.04.1830
Мать ребёнка: Лошкарева Клеопатра Афанасьева
Рождение ребёнка
04.06.1831
Мать ребёнка: Лошкарева Клеопатра Афанасьева
Рождение ребёнка
10.10.1833
Дочь: Иустина Яковлева
Мать ребёнка: Лошкарева Клеопатра Афанасьева
Рождение ребёнка
10.03.1835
Мать ребёнка: Лошкарева Клеопатра Афанасьева
Бракосочетание
11.07.1838
Рождение ребёнка
28.03.1839
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Лошкарева (карташева Вдова) Агрипина Гаврилова
Рождение ребёнка
01.05.1840
Дочь: Мавра Яковлева
Мать ребёнка: Лошкарева (карташева Вдова) Агрипина Гаврилова
Смерть
Неизвестно