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Лошкарев Яков Данилов

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1769 г.р.

Жена

Около 1800 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Лошкарев Данил Петров

Мать: Лошкарева Анна Демидова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
12.01.1820

Жена: Лошкарева Гликерия Яковлева

Рождение ребёнка
12.01.1822

Дочь: Домника Яковлева

Мать ребёнка: Лошкарева Гликерия Яковлева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1823

Дочь: Ерпалова Мелания Яковлева

Мать ребёнка: Лошкарева Гликерия Яковлева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
15.02.1826

Жена: Лошкарева Клеопатра Афанасьева

Рождение ребёнка
04.03.1828

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Лошкарева Клеопатра Афанасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1830

Сын: Лошкарев Василий Яковлев

Мать ребёнка: Лошкарева Клеопатра Афанасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1831

Сын: Лошкарев Кирилл Яковлев

Мать ребёнка: Лошкарева Клеопатра Афанасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1833

Дочь: Иустина Яковлева

Мать ребёнка: Лошкарева Клеопатра Афанасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1835

Сын: Лошкарев Евфимий Яковлев

Мать ребёнка: Лошкарева Клеопатра Афанасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
11.07.1838

Жена: Лошкарева (карташева Вдова) Агрипина Гаврилова

Рождение ребёнка
28.03.1839

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Лошкарева (карташева Вдова) Агрипина Гаврилова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1840

Дочь: Мавра Яковлева

Мать ребёнка: Лошкарева (карташева Вдова) Агрипина Гаврилова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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