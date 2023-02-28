Козлова (Кашина) Варвара Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Кашина) Варвара Кузьминична

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Кашин Кузьма Фёдорович

Мать: Кашина Ирина Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.07.1870

Муж: Козлов Григорий Ульянович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1874

Сын: Козлов Ефрем Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1875

Сын: Козлов Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1877

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1879

Сын: Козлов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1881

Сын: Козлов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1882

Дочь: Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1884

Сын: Козлов Фома Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1887

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1888

Сын: Козлов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1891

Сын: Козлов Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1893

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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