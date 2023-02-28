Козлова (Кашина) Варвара Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Кашин Кузьма Фёдорович
Мать: Кашина Ирина Васильевна
Бракосочетание
26.07.1870
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1874
Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
02.09.1875
Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
06.12.1877
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
22.11.1879
Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
26.03.1881
Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
03.06.1882
Дочь: Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
28.09.1884
Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
13.02.1887
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
28.11.1888
Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
14.04.1891
Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
28.04.1893
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Ульянович
Смерть
Неизвестно