Кашина (Стрюкова) Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Стрюков Василий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1842
Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович
Бракосочетание
18.10.1845
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.11.1848
Дочь: Варвара Кузьминична
Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Козлова Варвара Кузьминична
Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
28.08.1850
Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
18.05.1858
Сын: Кашин Пётр Кузьмич
Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
21.02.1864
Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
21.10.1868
Дочь: Пераскева Кузьминична
Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович
Рождение ребёнка
15.01.1871
Дочь: Ксения Кузьминична
Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович
Смерть
Неизвестно