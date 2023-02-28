Кашина (Стрюкова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Стрюкова) Ирина Васильевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Стрюков Василий Степанович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Кашин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1845

Муж: Кашин Кузьма Фёдорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.11.1848

Дочь: Варвара Кузьминична

Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Козлова Варвара Кузьминична

Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1850

Сын: Кашин Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1858

Сын: Кашин Пётр Кузьмич

Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1864

Сын: Кашин Поликарп Кузьмич

Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1868

Дочь: Пераскева Кузьминична

Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1871

Дочь: Ксения Кузьминична

Отец ребёнка: Кашин Кузьма Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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