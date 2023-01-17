Козлов Фома Григорьевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1884
Бракосочетание
16.02.1905
Жена: Козлова Марина Сергеевна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1907
Дочь: Анастасия Фоминична
Мать ребёнка: Козлова Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
18.06.1910
Сын: Козлов Иван Фомич
Мать ребёнка: Козлова Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
15.12.1912
Сын: Козлов Пётр Фомич
Мать ребёнка: Козлова Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
25.04.1914
Мать ребёнка: Козлова Марина Сергеевна
Смерть
Неизвестно