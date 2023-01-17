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Козлов Фома Григорьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1884

Отец: Козлов Григорий Ульянович

Мать: Козлова Варвара Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.02.1905

Жена: Козлова Марина Сергеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1907

Дочь: Анастасия Фоминична

Мать ребёнка: Козлова Марина Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1910

Сын: Козлов Иван Фомич

Мать ребёнка: Козлова Марина Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1912

Сын: Козлов Пётр Фомич

Мать ребёнка: Козлова Марина Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1914

Сын: Козлов Александр Фомич

Мать ребёнка: Козлова Марина Сергеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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