Козлов Иван Григорьевич 26.03.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Козлов Иван Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 26.03.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 24.06.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Козлов Григорий Ульянович11.01.1850 г.р.
Мать
Козлова (Кашина) Варвара Младший Кузьминична1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1881

Отец: Козлов Григорий Ульянович

Мать: Козлова (Кашина) Варвара Младший Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
24.06.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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