Козлов Иван Григорьевич
мужской, родился 26.03.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 24.06.1881, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецКозлов Григорий Ульянович11.01.1850 г.р.
МатьКозлова (Кашина) Варвара Младший Кузьминична1849 г.р.
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Рождение
26.03.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.06.1881
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область