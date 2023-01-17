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Козлов Яков Григорьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1888

Отец: Козлов Григорий Ульянович

Мать: Козлова Варвара Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.02.1908

Жена: Козлова Параскева Кирилловна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Козлов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Козлова Параскева Кирилловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1915

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Козлова Параскева Кирилловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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