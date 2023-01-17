Козлов Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1888
Бракосочетание
03.02.1908
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1909
Мать ребёнка: Козлова Параскева Кирилловна
Рождение ребёнка
28.02.1915
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Козлова Параскева Кирилловна
Смерть
Неизвестно