Козлова (Суздальцева) Параскева Кирилловна 28.07.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Козлова (Суздальцева) Параскева Кирилловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 28.07.1888, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Мать
Козлова (Марфина) Ксения Григорьевна1859 г.р.
Отец
Суздальцев Кирилл Сергеевич1863 г.р.
Супруги
Козлов Яков Григорьевич28.11.1888 г.р.
Дети
Козлов Василий Яковлевич01.01.1909 г.р.
(Козлова) Евдокия Яковлевна28.02.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1888

Отец: Суздальцев Кирилл Сергеевич

Мать: Козлова (Марфина) Ксения Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Козлов Яков Григорьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Козлов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Козлов Яков Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
28.02.1915

Дочь: (Козлова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Козлов Яков Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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