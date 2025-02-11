Козлова (Суздальцева) Параскева Кирилловна
женский, родилась 28.07.1888, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
МатьКозлова (Марфина) Ксения Григорьевна1859 г.р.
ОтецСуздальцев Кирилл Сергеевич1863 г.р.
Супруги
Козлов Яков Григорьевич28.11.1888 г.р.
Дети
Козлов Василий Яковлевич01.01.1909 г.р.
(Козлова) Евдокия Яковлевна28.02.1915 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1888
Бракосочетание
03.02.1908
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1909
Отец ребёнка: Козлов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
28.02.1915
Дочь: (Козлова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Козлов Яков Григорьевич
Смерть
Неизвестно