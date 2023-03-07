Козлова (Марфина) Ксения Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
09.01.1881
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1882
Сын: Суздальцев Иван Кириллович
Отец ребёнка: Суздальцев Кирилл Сергеевич
Рождение ребёнка
22.07.1883
Сын: Суздальцев Стефан Кириллович
Отец ребёнка: Суздальцев Кирилл Сергеевич
Рождение ребёнка
18.01.1885
Сын: Суздальцев Антон Кириллович
Отец ребёнка: Суздальцев Кирилл Сергеевич
Рождение ребёнка
12.03.1887
Дочь: Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Суздальцев Кирилл Сергеевич
Рождение ребёнка
28.07.1888
Дочь: Козлова Параскева Кирилловна
Отец ребёнка: Суздальцев Кирилл Сергеевич
Рождение ребёнка
25.12.1890
Сын: Суздальцев Ефим Кириллович
Отец ребёнка: Суздальцев Кирилл Сергеевич
Рождение ребёнка
04.04.1893
Дочь: Ирина Кирилловна
Отец ребёнка: Суздальцев Кирилл Сергеевич
Рождение ребёнка
19.06.1894
Сын: Суздальцев Тихон Кириллович
Отец ребёнка: Суздальцев Кирилл Сергеевич
Рождение ребёнка
02.08.1896
Сын: Суздальцев Василий Кириллович
Отец ребёнка: Суздальцев Кирилл Сергеевич
Смерть
Неизвестно