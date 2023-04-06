Суздальцев Антон Кириллович
Место рождения
Дата рождения18.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1885
Бракосочетание
22.01.1906
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1907
Сын: Суздальцев Михаил Антонович
Мать ребёнка: Суздальцева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1912
Сын: Суздальцев Фёдор Антонович
Мать ребёнка: Суздальцева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1914
Дочь: Александра Антоновна
Мать ребёнка: Суздальцева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
02.12.1915
Сын: Суздальцев Николай Антонович
Мать ребёнка: Суздальцева Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно