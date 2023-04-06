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Суздальцев Антон Кириллович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1885

Отец: Суздальцев Кирилл Сергеевич

Мать: Козлова Ксения Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.01.1906

Жена: Суздальцева Васса Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1907

Сын: Суздальцев Михаил Антонович

Мать ребёнка: Суздальцева Васса Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.05.1912

Сын: Суздальцев Фёдор Антонович

Мать ребёнка: Суздальцева Васса Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1914

Дочь: Александра Антоновна

Мать ребёнка: Суздальцева Васса Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1915

Сын: Суздальцев Николай Антонович

Мать ребёнка: Суздальцева Васса Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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