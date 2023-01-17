Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1720
Отец: Иван Якимов
Мать: Ирина Ларионова
МИХАЙЛОВО, родительская семья ИВ-1737 --- ИВ-1738 Матрона 18=1720 1739? бракосочетание МИХАЙЛОВО, семья мужа Фёдора ИВ-1739 Матрона 19=1720, замужем ИВ-1740 Матрона 20=1720 МК-1740 16.04.1740 Деревни ... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1740
Дочь: Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Служка Фёдор Григорьев
ИВ-1740 Ирины нет МК-1740 16.04.1740 Деревни Михайлова служки Феодора Григорьева дочь Ирина ИВ-1741 Ирина 2=1739 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ирина 5=1739 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Ирин... Показать все
Рождение ребёнка
1740
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Служка Фёдор Григорьев
ИВ-1740 Ивана нет ИВ-1741 Иоан 1=1740 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 3=1741 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Иван 6=1740 ИВ-1747 Иван 7=1740 ИВ-1748 Ивана нет ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 3=174... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1744
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Служка Фёдор Григорьев
МК-1744 01.03.1744 Деревни Михайлова у служки Феодора Григорьева дочь Евдокия ИВ-1744 Евдокия 1=1743 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Евдокия того же года=1746 ИВ-1747 Евдокия 2=1745 ИВ-1748 Евдокия 3=1745 ИВ-1749... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1753
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Служка Фёдор Григорьев
МК-1753 01.03.1753 Деревни Михайлова у служки Фёдора Григорьева дочь Евдокия ИВ-1753 Евдокия 1=1752 ИВ-1754 --- ИВ-1755 --- ИВ-1756 Евдокия 4=1752 ИВ-1757 Евдокия 5=1752 ИВ-1758 Евдокия 6=1752 ИВ-1759... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1755
Сын: Мокей Фёдоров
Отец ребёнка: Служка Фёдор Григорьев
ИВ-1755 --- МК-1755 11.05.1755 Деревни Михайлова у крестьянина Фёдора Григорьева сын Мокей ИВ-1756-1760 Мокея нет
Рождение ребёнка
20.08.1756
Дочь: Васса Фёдорова
Отец ребёнка: Служка Фёдор Григорьев
ИВ-1756 --- МК-1756 20.08.1756 Деревни Михайлова у крестьянина Фёдора Григорьева дочь Васса ИВ-1757-1760 Вассы нет (где она?)
Рождение ребёнка
11.06.1758
Сын: Иуда Фёдоров
Отец ребёнка: Служка Фёдор Григорьев
ИВ-1758 --- МК-1758 11.06.1758 Деревни Михайлова у крестьянина Фёдора Григорьева сын Иуда ИВ-1759-1760 Иуды нет
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно