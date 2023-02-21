Евдокия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1744
Отец: Служка Фёдор Григорьев
Мать: Матрона Иванова
МК-1744 01.03.1744 Деревни Михайлова у служки Феодора Григорьева дочь Евдокия ИВ-1744 Евдокия 1=1743 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Евдокия того же года=1746 ИВ-1747 Евдокия 2=1745 ИВ-1748 Евдокия 3=1745 ИВ-1749... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Дубровка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно