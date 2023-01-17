Евдокия Фёдорова
Место рождения
Дата рождения01.03.1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1753
Отец: Служка Фёдор Григорьев
Мать: Матрона Иванова
МК-1753 01.03.1753 Деревни Михайлова у служки Фёдора Григорьева дочь Евдокия ИВ-1753 Евдокия 1=1752 ИВ-1754 --- ИВ-1755 --- ИВ-1756 Евдокия 4=1752 ИВ-1757 Евдокия 5=1752 ИВ-1758 Евдокия 6=1752 ИВ-1759... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно