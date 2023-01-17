Евдокия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Фёдорова

Евдокия Фёдорова

avatar

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.03.1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1720 г.р.

Мать

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1753

Отец: Служка Фёдор Григорьев

Мать: Матрона Иванова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1753 01.03.1753 Деревни Михайлова у служки Фёдора Григорьева дочь Евдокия ИВ-1753 Евдокия 1=1752 ИВ-1754 --- ИВ-1755 --- ИВ-1756 Евдокия 4=1752 ИВ-1757 Евдокия 5=1752 ИВ-1758 Евдокия 6=1752 ИВ-1759... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close