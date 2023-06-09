Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Служка Фёдор Григорьев
Мать: Матрона Иванова
ИВ-1740 Ивана нет ИВ-1741 Иоан 1=1740 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 3=1741 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Иван 6=1740 ИВ-1747 Иван 7=1740 ИВ-1748 Ивана нет ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 3=174... Показать все
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
РС-1782, страница 1273 (МИХАЙЛОВО) У них дети рождённые после ревизии Елена 9=1773
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кузьма Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
РС-1782, страница 1273 (МИХАЙЛОВО) У них дети рождённые после ревизии Козма 6 месяцев=1782
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно