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Иван Фёдоров

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Служка Фёдор Григорьев

Мать: Матрона Иванова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1740 Ивана нет ИВ-1741 Иоан 1=1740 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 3=1741 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Иван 6=1740 ИВ-1747 Иван 7=1740 ИВ-1748 Ивана нет ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 3=174... Показать все
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

РС-1782, страница 1273 (МИХАЙЛОВО) У них дети рождённые после ревизии Елена 9=1773
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кузьма Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

РС-1782, страница 1273 (МИХАЙЛОВО) У них дети рождённые после ревизии Козма 6 месяцев=1782
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно