Ирина Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1738 Ирина Ларионова 43=1695 ИВ-1739 Ирина Ларионова 44=1695 ИВ-1740 Ирина Ларионова 45=1695 ИВ-1741 Ирина Ларионова 46=1695 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ирина Ларионова 49=1695 ИВ-1745 --... Показать все
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Якимов
МИХАЙЛОВО, родительская семья ИВ-1738 Матрона 18=1720 1739? бракосочетание МИХАЙЛОВО, семья мужа Фёдора ИВ-1739 Матрона 19=1720, замужем ИВ-1740 Матрона 20=1720 МК-1740 16.04.1740 родилась дочь Ирина ... Показать все
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Соломония Иванова
Отец ребёнка: Иван Якимов
ИВ-1738 Соломония 15=1723 ИВ-1739 Соломония 16=1723 ИВ-1740 Соломанида 17=1723 ИВ-1741 Соломония 18=1723 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Соломонида 21=1723 ИВ-1749 ---, 1750, 1755 такой ведомос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Якимов
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1750
1750? ИВ-1750 Ирины нет, муж Иван вдов