Соломония Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Иван Якимов
Мать: Ирина Ларионова
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Соломония 15=1723 ИВ-1739 Соломония 16=1723 ИВ-1740 Соломанида 17=1723 ИВ-1741 Соломония 18=1723 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Соломонида 21=1723 ИВ-1745 --- ИВ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно