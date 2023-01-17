Соломония Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1692 г.р.

Мать

1695 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Иван Якимов

Мать: Ирина Ларионова

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Соломония 15=1723 ИВ-1739 Соломония 16=1723 ИВ-1740 Соломанида 17=1723 ИВ-1741 Соломония 18=1723 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Соломонида 21=1723 ИВ-1745 --- ИВ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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