Иван Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Якимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1695 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1738 Иван Якимов 46=1692 ИВ-1739 Иван Якимов 47=1692 ИВ-1740 Иван Якимов 48=1692 ИВ-1741 Иван Якимов 49=1692 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван Якимов 52=1692 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Иван ЯКОВЛ... Показать все
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Ирина Ларионова

МИХАЙЛОВО, родительская семья ИВ-1738 Матрона 18=1720 1739? бракосочетание МИХАЙЛОВО, семья мужа Фёдора ИВ-1739 Матрона 19=1720, замужем ИВ-1740 Матрона 20=1720 МК-1740 16.04.1740 родилась дочь Ирина ... Показать все
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Соломония Иванова

Мать ребёнка: Ирина Ларионова

ИВ-1738 Соломония 15=1723 ИВ-1739 Соломония 16=1723 ИВ-1740 Соломанида 17=1723 ИВ-1741 Соломония 18=1723 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Соломонида 21=1723 ИВ-1749 ---, 1750, 1755 такой ведомос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ларионова

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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