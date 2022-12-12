Иван Якимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1738 Иван Якимов 46=1692 ИВ-1739 Иван Якимов 47=1692 ИВ-1740 Иван Якимов 48=1692 ИВ-1741 Иван Якимов 49=1692 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван Якимов 52=1692 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Иван ЯКОВЛ... Показать все
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Ирина Ларионова
МИХАЙЛОВО, родительская семья ИВ-1738 Матрона 18=1720 1739? бракосочетание МИХАЙЛОВО, семья мужа Фёдора ИВ-1739 Матрона 19=1720, замужем ИВ-1740 Матрона 20=1720 МК-1740 16.04.1740 родилась дочь Ирина ... Показать все
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Соломония Иванова
Мать ребёнка: Ирина Ларионова
ИВ-1738 Соломония 15=1723 ИВ-1739 Соломония 16=1723 ИВ-1740 Соломанида 17=1723 ИВ-1741 Соломония 18=1723 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Соломонида 21=1723 ИВ-1749 ---, 1750, 1755 такой ведомос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ларионова
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно