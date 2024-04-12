Двойник Второй Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рождения23.09.1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
23.09.1748
Отец: Фёдор Иванов
МК-1748 23.09.1748 Той же деревни (Михайлова) у крестьянина Фёдора Иванова сын Иван МК-1768 1768 Деревни Михайлова крестьянский отрок Иван Фёдоров деревни Боранова с крестьянской дочерью девкой Евдок... Показать все
Бракосочетание
23.05.1768
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1768 1768 Деревни Михайлова крестьянский отрок Иван Фёдоров деревни Боранова с крестьянской дочерью девкой Евдокией Алексеевой первым браком
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно