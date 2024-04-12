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Двойник Второй Иван Фёдоров

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.09.1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1748

Отец: Фёдор Иванов

Мать: не указана

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 23.09.1748 Той же деревни (Михайлова) у крестьянина Фёдора Иванова сын Иван МК-1768 1768 Деревни Михайлова крестьянский отрок Иван Фёдоров деревни Боранова с крестьянской дочерью девкой Евдок... Показать все
Бракосочетание
23.05.1768

Жена: Двойник Второй Евдокия Алексеева

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1768 1768 Деревни Михайлова крестьянский отрок Иван Фёдоров деревни Боранова с крестьянской дочерью девкой Евдокией Алексеевой первым браком
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойник Первый Евдокия Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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