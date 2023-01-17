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Ирина Фёдорова

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.04.1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1720 г.р.

Мать

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1740

Отец: Служка Фёдор Григорьев

Мать: Матрона Иванова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1740 16.04.1740 Деревни Михайлова служки Феодора Григорьева дочь Ирина ИВ-1741 Ирина 2=1739 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ирина 5=1739 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Ирина 8=1738 ИВ-1747 И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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