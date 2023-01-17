Ирина Фёдорова
Место рождения
Дата рождения16.04.1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1740
Отец: Служка Фёдор Григорьев
Мать: Матрона Иванова
МК-1740 16.04.1740 Деревни Михайлова служки Феодора Григорьева дочь Ирина ИВ-1741 Ирина 2=1739 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ирина 5=1739 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Ирина 8=1738 ИВ-1747 И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно