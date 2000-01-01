Реус (Reus) Трофим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реус (Reus) Трофим Андреевич

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Место рождения

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье

Дата рождения

Между 1858 и 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1858 и 1863

Отец: Реус (reus) Андрей Николаев

Мать: Прасковья Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Между 26.10.1880 и 1883

Сын: Реус Reus Дмитрий Трофимович

Мать ребёнка: Реус Наталья Павловна

Ставрополь или ст. Вознесенская, Кубанской области
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885

Сын: Реус Николай Трофимович

Мать ребёнка: Реус Наталья Павловна

Дагестан, Таловка
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Мартыненко Гликерия Трофимовна

Мать ребёнка: Реус Наталья Павловна

Дагестан, Таловка
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Реус (reus) Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Реус Наталья Павловна

Дагестан, Таловка
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Реус Антон Трофимович

Мать ребёнка: Реус Наталья Павловна

Дагестан, Таловка
Смерть
Неизвестно
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