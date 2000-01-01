Реус (Reus) Трофим Андреевич
Место рожденияСамарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Дата рожденияМежду 1858 и 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Между 1858 и 1863
Отец: Реус (reus) Андрей Николаев
Мать: Прасковья Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Между 26.10.1880 и 1883
Сын: Реус Reus Дмитрий Трофимович
Мать ребёнка: Реус Наталья Павловна
Ставрополь или ст. Вознесенская, Кубанской области
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885
Мать ребёнка: Реус Наталья Павловна
Дагестан, Таловка
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Мартыненко Гликерия Трофимовна
Мать ребёнка: Реус Наталья Павловна
Дагестан, Таловка
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Реус (reus) Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Реус Наталья Павловна
Дагестан, Таловка
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Реус Наталья Павловна
Дагестан, Таловка
Смерть
Неизвестно