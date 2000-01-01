Реус (Reus) Андрей Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Реус (reus) Николай Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Варвара Андреева
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Акулина Андреева
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1863
Сын: Реус (reus) Трофим Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реус (reus) Павел Андреев
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Петрова
Смерть
Неизвестно