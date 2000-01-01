Реус (Reus) Андрей Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реус (Reus) Андрей Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Реус (reus) Николай Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Варвара Андреева

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Акулина Андреева

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1863

Сын: Реус (reus) Трофим Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реус (reus) Павел Андреев

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Петрова

Смерть
Неизвестно
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