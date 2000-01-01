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Прасковья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Варвара Андреева

Отец ребёнка: Реус (reus) Андрей Николаев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Акулина Андреева

Отец ребёнка: Реус (reus) Андрей Николаев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1863

Сын: Реус (reus) Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Реус (reus) Андрей Николаев

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реус (reus) Павел Андреев

Отец ребёнка: Реус (reus) Андрей Николаев

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реус (reus) Андрей Николаев

Смерть
Неизвестно
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