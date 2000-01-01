Прасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Варвара Андреева
Отец ребёнка: Реус (reus) Андрей Николаев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Акулина Андреева
Отец ребёнка: Реус (reus) Андрей Николаев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1863
Сын: Реус (reus) Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Реус (reus) Андрей Николаев
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реус (reus) Павел Андреев
Отец ребёнка: Реус (reus) Андрей Николаев
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно