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Реус Reus Дмитрий Трофимович

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Место рождения

Ставрополь или ст. Вознесенская, Кубанской области

Дата рождения

Между 26.10.1880 и 1883

Дата смерти

31.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 26.10.1880 и 1883

Отец: Реус (reus) Трофим Андреевич

Мать: Реус Наталья Павловна

Ставрополь или ст. Вознесенская, Кубанской области
Рождение ребёнка
13.01.1903

Сын: Реус Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Реус Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
20.01.1908

Дочь: Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Реус Прасковья Ефимовна

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
22.12.1909

Сын: Реус Reus Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Реус Прасковья Ефимовна

Ставропольский край, Александровский р-н, с. Сабля
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Тендер Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Реус Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
08.01.1914

Сын: Реус-Боцманов Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Реус Прасковья Ефимовна

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Смерть
31.12.1937
г. Пятигорск
Причина смерти: Расстрелян
Похороны
Неизвестно
пос. Иноземцево, ст. Машук
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