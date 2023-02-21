Реус Reus Дмитрий Трофимович
Место рожденияСтаврополь или ст. Вознесенская, Кубанской области
Дата рожденияМежду 26.10.1880 и 1883
Дата смерти31.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 26.10.1880 и 1883
Ставрополь или ст. Вознесенская, Кубанской области
Рождение ребёнка
13.01.1903
Сын: Реус Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Реус Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
20.01.1908
Дочь: Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Реус Прасковья Ефимовна
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
22.12.1909
Сын: Реус Reus Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Реус Прасковья Ефимовна
Ставропольский край, Александровский р-н, с. Сабля
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Тендер Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Реус Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
08.01.1914
Сын: Реус-Боцманов Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Реус Прасковья Ефимовна
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Смерть
31.12.1937
г. Пятигорск
Причина смерти: Расстрелян
Похороны
Неизвестно
пос. Иноземцево, ст. Машук