Мартыненко (Реус) Гликерия Трофимовна
Место рожденияДагестан, Таловка
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Дагестан, Таловка
Бракосочетание
27.01.1908
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
01.03.1920
Дочь: Анна Венедиктовна
Отец ребёнка: Мартыненко Венедикт Елиферьевич
Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Смерть
Неизвестно