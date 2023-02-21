Мартыненко (Реус) Гликерия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Реус) Гликерия Трофимовна

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Место рождения

Дагестан, Таловка

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Реус (reus) Трофим Андреевич

Мать: Реус Наталья Павловна

Дагестан, Таловка
Бракосочетание
27.01.1908

Муж: Мартыненко Венедикт Елиферьевич

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Рождение ребёнка
01.03.1920

Дочь: Анна Венедиктовна

Отец ребёнка: Мартыненко Венедикт Елиферьевич

Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск
Смерть
Неизвестно
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